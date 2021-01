Een van de nieuwe Arriva-treinen gaat Westerwolde heten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 8 januari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

DROGER

Het is vanochtend nog bewolkt en erg vochtig, met kans op wat motregen of lichte sneeuw, bij een temperatuur van 1 a 2 graden boven nul. Vanmiddag is het vrijwel overal droog en dan komen er vanuit het noorden opklaringen bij. De maximumtemperatuur is 3 a 4 graden, en er staat een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noord.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met opklaringen maar wellicht ook nog een kleine bui vanaf de Wadden. En bij minima van 0 of -1 is er ook kans op gladde wegen.

Morgen is er af en toe zon, morgenmiddag is het meestal bewolkt en mogelijk valt er dan ook een kleine bui. Ook zondagochtend is het droog en met later op de dag kans op wat regen, maximum dit weekend rond 3 graden, minimum zondag rond -1. Na het weekend wordt het wisselvalliger met enkele buien. Vanaf dinsdag is de middagtemperatuur 4 tot 7 graden.