Inspectie tevreden over vaccinatieproces bij Treant

EMMEN – Het vaccineren van acute zorgmedewerkers tegen het coronavirus gebeurt goed en veilig bij Treant Zorggroep. Dat constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vandaag na haar bezoek aan ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. De IGJ heeft de verantwoordelijkheid om in Nederland toezicht te houden op het goed en veilig vaccineren. Om te beoordelen hoe het in de provincie Drenthe verloopt, bezocht de IGJ Treant.

‘De start van het vaccinatieproces was best even spannend en daarom is het extra fijn dat ook de IGJ constateert dat het vaccineren binnen Treant goed en veilig verloopt’, zegt Refik Kaplan, lid raad van bestuur. ‘Ik ben onder de indruk van de hoeveelheid werk dat in korte tijd is verricht en ik ben trots op alle medewerkers die ervoor zorgen dat het vaccinatieproces veilig en verantwoord verloopt.’

Tijdens het bezoek keek de IGJ mee in het hele vaccinatieproces. Van het gekoeld bewaren, vervoeren, gereedmaken voor gebruik, toedienen en registreren tot het monitoren van eventuele bijwerkingen na de vaccinatie. ‘De weg die de vaccins afleggen moet voldoen aan strenge eisen’, vertelt Refik. Door het toepassen van de juiste richtlijnen, materialen en een goede organisatie lieten medewerkers zien dat de kwaliteit van het vaccin in het gehele proces gewaarborgd is.

Foto: Refik Kaplan, inspecteurs IGJ Willeke Helthuis (links) en Monique Verheij (rechts) in gesprek met ANIOS Spoedeisende Hulp Naomi Boyd die de gezondheid van geprikte medewerkers in de gaten houdt. Foto:: Bianca Verhoef

