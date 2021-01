DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

De geestelijke, die sinds de politie-inval bij een religieuze bijeenkomst van 15 personen in een woonkamer aan de Hüntestraße in Aschendorf spoorloos was, is gevonden. De identiteit van de kapelaan uit Bochum kwam via een familielid van een van de 15 deelnemers aan het licht. Hij verklaarde niet voor de agenten op de vlucht te zijn geslagen, maar in een andere kamer op de beambten te hebben gewacht.

De politie ziet dit anders. Zij denken dat de kapelaan van het tumult gebruik heeft gemaakt om zich, voordat zijn gegevens genoteerd konden worden, uit de voeten te maken, of elders in de woning te verstoppen.

Tijdens de bijeenkomst waren 15 deelnemers in de leeftijd tussen 53 en 81 jaar aan het bidden. Zij zaten dicht op elkaar en droegen geen mondkapjes. Op het moment dat de politie na een tip de woonkamer binnentrad was de pastoor aan het preken. Alle deelnemers kunnen binnenkort een boete in de brievenbus verwachten.

Papenburg

Op Nieuwjaarsdag is om drie uur ’s morgens in de omgeving van de Hümmlingerweg in Papenburg een vrouw gewond geraakt. Het 19 jarige slachtoffer werd door drie jonge mannen lastig gevallen en geduwd. Hierdoor kwam zij ten val en verwondde zich aan een voet. Zij werd naar een ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar haar belagers en roept getuigen van het incident op zich te melden.

Lathen

Op Oudejaarsavond zijn tussen 17.00 en 23.00 uur de moeren van een wiel van een VW Polo losgedraaid. De auto stond toen geparkeerd aan de Fallerslebenstraße in Lathen. Er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd. De politie is op zoek naar getuigen.

Weener

Gisteren is tussen 11.15 en 11.30 uur op de parkeerplaats van een winkel aan de Kirchhofstraße in Weener een 80 jarige vrouw uit die plaats beroofd van een grote som geld. Het slachtoffer liep vanuit de winkel naar haar auto toen zij werd aangesproken door een jonge man. Hij zei dat hij ergens geld voor inzamelde. Op het moment dat de vrouw hem wat kleingeld wou geven werd ze door de jongeman afgeleid. Hij maakte intussen een fors bedrag aan contant geld uit haar handtas buit.

De man ging er in de richting van de Poststraße vandoor. Hij was ongeveer 20 jaar en ca. 1.70 lang. Hij had dun kort golvend donker haar, een Zuid Europees uiterlijk en was gekleed in een donkere jas en een donkere broek.