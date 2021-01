Secusoft B.V. uit Beerta in bezit van ISO 27001-veiligheidscertificaat

BEERTA – Beveiligingssoftware-ontwikkelaar Secusoft is het nieuwe jaar goed gestart met het behalen van het ISO 27001-certificaat. Dit is het hoogst haalbare veiligheidscertificaat in Nederland, waarmee het bedrijf aantoonbaar voldoet aan alle beveiligingsnormen voor data- en informatiebeveiliging, zoals die zijn vastgesteld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. “Een belangrijke stap voor ons bedrijf, dat ook internationaal flink aan het groeien is”, aldus eigenaar Leo Hoogma (foto).

Secusoft B.V. ontstond in 2011 toen Leo Hoogma zijn kennis van online databases wist te combineren met zijn praktijkervaring in de beveiligingsbranche. “De meeste softwarepakketten zijn erg algemeen en niet specifiek voor de beveiligingsbranche, er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met feestdagen- of nachttoeslagen, of met de specifieke uitdagingen die bij het plannen van beveiligingswerk komen kijken. Ik zag dat ondernemers daar tegenaan liepen en daarom ontwierp ik Secusoft.”

Zo kwam er vanuit het hoge noorden een uniek, efficiënt en tijdbesparend planning- en rapportagesysteem, waar bedrijven die werkzaam zijn in de particuliere beveiligingsbranche, hun dienstroosters kunnen opmaken, personeelsgegevens bijhouden, communiceren met werknemers en opdrachtgevers, HRM-rapporten opstellen, reiskosten laten berekenen, en nog veel meer. Omdat het bedrijf voortdurend in beweging is komen er ook steeds nieuwe functies bij. “Op dit moment werken we aan de integratie van GPS-trackers in het systeem, maar ook uitbreidingen van de planningsmodule en uitbreiding van de hele software in meerdere talen zijn onderweg.” Op vragen van klanten wordt snel en flexibel gereageerd en als het binnen de macht van Secusoft ligt, wordt er aan verzoeken snel voldaan.

Zeker in deze tijd waarin er meer online wordt gewerkt, is het organiseren en veilig opslaan van digitale informatiestromen belangrijk. Niet iedereen staat er regelmatig bij stil, maar de grote hoeveelheid bedrijfsgegevens die over het internet worden verstuurd is aanzienlijk. Het is belangrijk om er als bedrijf zeker van te zijn dat je goede software hebt waarbij gegevens zijn beveiligd tegen datalekken en hackers.

En nu beleeft Secusoft B.V. een bekroning middels het ISO 27001-certificaat. “Dit is een mooi begin van het nieuwe jaar”, aldus Leo Hoogma, eigenaar van Secusoft B.V. “Een jaar waarin de beveiligingsbranche hoopt op een gezond jaar met evenementen, betaald voetbal, vliegreizen en gezellige horeca. Nationaal én internationaal!”

