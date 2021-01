Vaccinatiebereidheid in Ommelander Ziekenhuis hoog

SCHEEMDA – Verreweg de meeste medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis die afgelopen twee dagen de kans kregen om zich te laten vaccineren tegen het Coronavirus hebben deze kans met beide handen aangegrepen. Van de 200 mensen die een uitnodiging hebben ontvangen hebben 192 mensen zich laten vaccineren. Dat is 95%.

De vaccinaties zijn vandaag afgerond. Daarmee heeft het Ommelander Ziekenhuis in 2 dagen tijd alle beschikbare vaccins gebruikt. De vaccins zijn woensdag aan het einde van de middag vanuit het UMCG in Scheemda aangekomen. Donderdag om 08.15 uur is de eerste vaccinatie uitgevoerd. In totaal zijn op donderdag 160 medewerkers gevaccineerd. Vrijdag zijn de laatste 32 medewerkers gevaccineerd.

Cor Prins, regiehouder, heeft de vaccinatie de afgelopen twee dagen begeleid. Hij had dan ook een goed zicht op alle reacties. “Het was heel duidelijk dat iedereen uit overtuiging en met positief gevoel een vaccinatie kwam halen. Voor sommigen was het een beetje spannend, maar vrijwel iedereen had zoiets van: het voelt goed om dit te doen. Er zijn ook geen incidenten geweest. Na afloop van de vaccinatie moesten de mensen even een kwartiertje blijven zitten. Zodat we konden monitoren of er een reactie is. Al met al een positieve en soepele operatie.”

Bas Wallis de Vries van de Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis is blij met de vaccinaties en de hoge respons: “Het is van groot belang voor de continuïteit van onze zorg dat deze verpleegkundigen en artsen uit de acute zorg nu gevaccineerd zijn. We hopen dat het eraan bijdraagt dat we de nodige zorg, zowel voor Coronapatiënten als voor de andere patiënten ook de komende periode kunnen blijven bieden. Het feit dat de belangstelling om daadwerkelijk gevaccineerd te worden zo hoog is, stemt ook positief. Het laat zien hoezeer we hier allemaal vastbesloten zijn om dit virus eronder te krijgen.”

