Kalvijn & Ruben Annink met Kijk Naar Morgen is de Hollandse Nieuwe op Groningen 1

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 9 januari, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VRIJ RUSTIG WEEKEND

Het wordt in het weer een vrij rustig weekend. Vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden, morgen is er wat meer bewolking maar is er ook nog zon. Er is vandaag kans op een enkele regen- of sneeuwbui en de temperatuur ligt vanochtend rond het vriespunt, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is een graad of 3. Wind is er vandaag niet of nauwelijks.

Morgen is er dus meer bewolking maar ’s ochtends is het de meeste tijd droog, morgenmiddag is er kans op wat regen. Minimum vannacht rond 0 graden, maximum morgen 3 a 4 graden en dan staat er een matige westenwind.

Maandag wordt het 5 graden. Overdag is het overwegend droog maar in de avond wordt het erg nat met veel regen. Ook dinsdag is wisselvallig: dan zijn er enkele regen- en sneeuwbuien. Op lange termijn wordt het winters met temperatuur rond het vriespunt, zonnige perioden en soms ook wat sneeuw of regen.