Autobanden gedumpt in Bellingwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 10 januari, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG WAT REGEN

We krijgen vandaag een toenemende bewolking en er valt vanmiddag ook af en toe wat regen of motregen. Bovendien is het vrij koud met windkracht 3 tot 4 en een maximum van maar 3 graden.

Ook vannacht en morgen is het bewolkt met morgen soms wat lichte regen maar meestal nog droog weer, morgenavond komt er een front met regen en ook meer wind. Dinsdag blijft het ook niet droog, maar dan is het een heel ander verhaal opklaringen en enkele regen- en hagelbuien. Maximum morgen en dinsdag rond 6 graden.

Van woensdag tot in het volgende weekend is het overwegend droog, met zonnige perioden. Maar er komt dan ook weer nachtvorst en er is dan kans op mist.