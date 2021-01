Bard Boon stopt als wethouder, Jurrie Nieboer beoogd opvolger

OLDAMBT – Wethouder Bard Boon heeft vanavond zijn terugtreden als wethouder in de gemeente Oldambt bekendgemaakt.



De Partij voor het Noorden Oldambt bedankt Bard voor het werk voor deze

partij en de gemeente Oldambt in de afgelopen 6 jaar. In 2014 heeft de

Oldambtster fractie als nieuwe coalitiepartner bewust gekozen voor een ervaren wethouder met veel ervaring op belangrijke portefeuilles als Jeugd, onderwijs, sociaal domein en cultuur. Bard is sinds eind jaren 90 politiek actief, eerst als raadslid en later als wethouder in de voormalige gemeente Scheemda en vanaf 2010 in de gemeente Oldambt.



De afgelopen jaren heeft Bard zich met hart en ziel ingezet voor met name de kinderen in onze gemeente, kinderen die het niet zo gemakkelijk hebben en extra steun nodig hebben om een plekje in de maatschappij te veroveren. Ik ben uitermate trots op de realisatie van het Onderwijszorgcentrum “de Stuwe”, de plek waar kinderen optimale

ondersteuning kunnen krijgen, aldus Bard.



Als het gaat om onderwijshuisvesting kijkt Bard Boon ook met voldoening terug op de nieuwbouw van de basisschool in Bad Nieuweschans, de Brede School in Midwolda/Oostwold, de Brede School in Scheemda en de uitgebreide renovatie van de basisschool in Beerta.



Jurrie Nieboer

De fractie van de Partij voor het Noorden Oldambt schuift huidig fractievoorzitter Jurrie Nieboer naar voren om wethouder Bard Boon op te volgen. Jurrie Nieboer is sinds 2010 raadslid voor de Partij voor het Noorden in Oldambt, 55 jaar en nu nog communicatieadviseur bij Afeer in Winschoten. Nieboer is ontzettend trots op de voordracht door zijn fractie. “Oldambt kent bestuurlijk veel uitdagingen, opgaves en kansen”, aldus Nieboer. “Ik heb er onwijs veel zin in”. „Na 11 jaar raadswerk is dit een voor mij logische en mooie stap‟, aldus Nieboer, al zal hij het raadswerk ook enorm missen. Maandag 1 februari moet de gemeenteraad haar

goedkeuring geven aan de voordracht van Nieboer als wethouder.



Afeer

Ook de mooie baan bij Afeer zal Nieboer missen; „Afeer is een jong en bijzonder bedrijf in ontwikkeling, met fijne collega‟s, en nog steeds heel veel uitdagingen‟. Vanzelfsprekend zal ik de ontwikkelingen bij het werkleerbedrijf met grote interesse blijven volgen, maar nu als bestuurder.



In de Raad

Huidig raadslid Kirsten Bos zal Nieboer opvolgen als fractievoorzitter en Janet de Wal zal de vrijgekomen raadszetel innemen in de gemeenteraad van Oldambt. Janet loopt al vanaf 2011 mee bij de Partij voor het Noorden en is tevens fractieondersteuner en bestuurslid.



Ingezonden door: Fractie Partij voor het Noorden Oldambt