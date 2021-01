Gedetineerden Ter Apel mogen vijf dagen hun cel niet uit

TER APEL – Vanwege de corona-uitbraak in de Penitentiaire Inrichting Ter Apel mogen de gedetineerden vijf dagen lang hun cel niet uit.

Zoals wij gisteren vermeldden is in de Penitentiaire Inrichting Ter Apel het coronavirus uitgebroken. Zeker veertien gedetineerden en een aantal medewerkers zijn besmet. De besmette gedetineerden zaten al in quarantaine, maar nu heeft de directie besloten dat ook de andere gevangenen in hun cel moeten blijven. Zij mogen niet meedoen aan activiteiten, geen bezoek ontvangen en worden allemaal getest.

Vrijdag sprak Ynste Koenen, bestuurder FNV Justitie en Veiligheid, op Twitter over 25 besmettingen. Hij wil een onderzoek naar hoe de besmettingen hebben plaatsgevonden. Ook pleit de FNV er voor dat er voorlopig maar één persoon in een cel verblijft.

De Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel bestaat uit één locatie, met een capaciteit voor 434 gedetineerden. Het is een VRIS-inrichting. VRIS staat voor vreemdelingen in strafrecht. De personen die in Ter Apel in detentie zitten, hebben een strafbaar feit gepleegd. Ze zijn hiervoor door de rechter veroordeeld en verblijven illegaal in Nederland (of zijn na hun misdrijf ongewenst verklaard). In samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) worden de vreemdelingen tijdens de detentie voorbereid op een terugkeer naar hun land van herkomst.

