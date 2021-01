DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteravond hield de politie om negen uur op de Graf-Ulrich-Straße in Weener een 44 jarige man uit die plaats aan. Nadat hij zijn VW bus aan de kant had gezet overhandigde hij de agenten een rijbewijs. Na controle bleek dat het rijbewijs vervalst was en dat de man ook niet over een geldig rijbewijs beschikte. De man kreeg een rijverbod opgelegd. De politie maakt proces-verbaal op.

Meppen

Gisteravond is om 18.15 uur op de B402 in Meppen een medeweggebruiker tegen de buitenspiegel van de Opel Astra van een 56 jarige automobilist gereden. De veroorzaker reed door onbekende oorzaak deels op de verkeerde weghelft. Er ontstond voor 700 euro schade. De veroorzaker is doorgereden en de politie is naar hem op zoek.

Papenburg

In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken bij een schuur aan de Helgenstraße in Papenburg. Er werden levensmiddelen en diverse gereedschappen gestolen. De schade wordt op 260 euro geschat.