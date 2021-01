Jan Kiewiet viert zijn tachtigste verjaardag

VLAGTWEDDE – Vandaag is Jan Kiewiet 80 jaar geworden.

Vandaag is Jan Kiewiet uit Vlagtwedde jarig. Een rare verjaardag, want in deze coronatijd komt er geen bezoek. Ook niet van zijn kinderen en kleinkinderen. Ze hebben contact via de telefoon en hopen dat de maatregelen in de zomer dusdanig versoepelt zijn dat er een feestje gevierd kan worden.

Jan, die zich tegenwoordig verplaatst in een scootmobiel, komt nu zelf de deur niet uit. Het echtpaar is bang het virus op te lopen. Zijn vrouw Roelie gaat af en toe naar de supermarkt en daar blijft het ook bij.

Zoon Peter vindt het vreselijk dat ze de verjaardag van zijn vader niet met de hele familie kunnen vieren. En ondanks dat zijn ouders hem op het hart hebben gedrukt niets te organiseren wil hij zijn vader verrassen met een artikel met foto op westerwoldeactueel.nl . Dit in de hoop dat bekenden de moeite nemen om zijn vader even te bellen om hem te feliciteren, zodat hij toch het gevoel heeft echt jarig te zijn.

Toen zijn vader 50 werd heeft Peter ook een dergelijke stunt uitgehaald. Hij liet toen een jeugdfoto van zijn vader in een regionale krant plaatsen, met het telefoonnummer er bij. Het gevolg was dat zijn vader zo’n 100 telefoontjes kreeg van mensen uit de hele provincie.

Wie is Jan Kiewiet

Jan is een boerenzoon. Hij is geboren op 11 januari 1941. Hij is in 1964 getrouwd met Roelie van der Wal. Samen kregen ze vijf zoons, waaronder twee tweelingen. Inmiddels is de familie goed gegroeid; er zijn zeven kleinkinderen. Het oudste kleinkind (28) is onlangs getrouwd; de jongste is twee jaar.

Een van de hobby’s van Jan is schilderen. Toen hij op de lagere school zat mocht hij al vreselijk graag tekenen. Later ging hij schilderen. Hij is autodidact en heeft zichzelf het schilderen in twee winters aangeleerd. Kiewiet schildert vooral met acrylverf. In het najaar van 2019 was er een expositie van zijn schilderijen in het gemeentehuis te Sellingen.

Wilt u Jan Kiewiet feliciteren met zijn verjaardag? Bel dan 0599-354487.

Foto’s: Geert Smit, gemeente Westerwolde en ingezonden door Peter Kiewiet.