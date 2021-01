Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 11 januari, 08.00 uur. Door John Havinga

GRIJZE MAANDAG

We krijgen een grijze maandag en alhoewel het meest droog blijft, is een spatje motregen best mogelijk. Het is aan de frisse kant met maximumtemperaturen rond 5 graden, met een matige zuidwestenwind, kracht 4.

Vanavond volgt er regenachtig weer en ook vannacht is er sprake van regen. Morgen draait de wind naar het noordwesten en dan volgen er brede opklaringen en zonneschijn. Wel krijgen we af en toe morgen een bui met regen of wat hagel. De maximumtemperatuur ligt dinsdag rond 6 graden, bij een matige noordwestenwind.

Woensdag nog buiig weer, daarna droog en kouder. Woensdag krijgen we diverse buien, misschien ook met hagel. Daarna stijgt de luchtdruk en blijft het tot en met zaterdag overwegend droog, met zonnige perioden. De temperaturen dalen daarbij overdag naar maximaal 1 of 2 graden. In de nachten zakt het kwik naar waarden tussen -2 en -5 graden. Met af en toe lokale mistbanken en gladheid.