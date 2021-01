Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

NEDERLAND – In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).\

Het MFO is te vinden op rvig.nl/mfo en op Rijksoverheid.nl. Op rvig.nl/mfo staan 3 formulieren: voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Die kunnen daarmee online een melding doen.

Communicatiemiddelen

Er zijn diverse communicatie– en voorlichtingsmiddelen beschikbaar. In het schema geplaatst onder ‘een fout in jouw gegevens’ staat stap voor stap beschreven wanneer en waarvoor iemand bij het MFO terecht kan. Ook zijn er diverse animaties beschikbaar. Al deze informatie is te vinden op rivg.nl/mfo.

Wat doet het MFO?

Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie. Het MFO:

wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren.

helpt wanneer de melder er niet uit komt. Dan gaan we aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.

helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten.

helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.

helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doen we er alles aan om te zorgen dat de melder niet verder in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan helpen we waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Samenwerking met melder en organisaties

Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het beheert de opgedane kennis en deelt deze met andere overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer het voor een organisatie niet of onvoldoende mogelijk blijkt de onjuiste gegevens te corrigeren.

Bron: Rijksoverheid