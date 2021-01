Op de Veenkade zijn 74 bewoners positief getest op het coronavirus

VEENDAM, ONSTWEDDE, VLAGTWEDDE – Bij de locatie de Veenkade van Zorggroep Meander zijn 74 bewoners positief getest.

In de Veenkade van Zorggroep Meander zijn 74 bewoners besmet met het coronavirus. Dit meldt de zorggroep op zijn website. Tien besmette personen verblijven op de afdeling revalidatie. De hele locatie is in quarantaine en ontvangt geen bezoek.

Drie GRZ-cliënten (geriatrische revalidatiezorg) die positief getest zijn, zijn overgebracht naar een cohort-afdeling op de Heggerank in Musselkanaal.

Hieronder vindt u de meest actuele stand van zaken, zoals bekend op maandag 11 januari, 11.30 uur:

Breehorn

In de Breehorn zijn 6 bewoners positief getest. De bewoners verblijven in individuele isolatie in hun eigen appartement. Voor alle positief geteste bewoners geldt dat per bewoner wordt bekeken wanneer de quarantaine wordt opgeheven.

Heggerank

Op de Heggerank zijn 4 bewoners positief getest. Zij verblijven in strikte isolatie (quarantaine) in hun eigen appartement.

Er zijn 3 positief geteste GRZ-cliënten overgebracht vanaf de Veenkade en zij verblijven op een speciaal ingerichte cohort-afdeling op de Heggerank, uiteraard in quarantaine.

Bolderbörg

Op de Bolderbörg zijn 4 bewoners positief getest. Zij verblijven in strikte isolatie (quarantaine) in hun eigen appartement.

In het gebouw van de Bolderbörg wonen ook cliënten van De Trans, waar besmettingen zijn geconstateerd. De betreffende afdeling is in quarantaine en dicht voor bezoek. Voor meer informatie over die afdeling kunt u contact opnemen met De Trans.

Bron: Zorggroep Meander