Acantus wil 36 huizen slopen en op die plaats nieuwe woningen bouwen

VLAGTWEDDE – Acantus wil 36 woningen in Vlagtwedde slopen en op die plaats nieuwe huizen bouwen.



Acantus is voorbarig geweest met de bewoners van de Oostersingel, Slotlaan en Kraaikampweg in Vlagtwedde te informeren over de voorgenomen sloop van hun woningen. Dat zegt wethouder Huizing op vragen vanuit de raad tijdens de Commissievergadering van de gemeente Westerwolde. Wethouder Huizing gaf aan dat er op dat moment geen reden was de bewoners en de raad in te lichten, eenvoudigweg omdat er nog geen omlijnd plan lag.



Woningcorporatie Acantus geeft aan dat zij de bewoners, die eind vorig jaar vragen stelden over de leegstand, in kennis stelden van de voorgenomen sloop en nieuwbouw aan de Oostersingel, de Slotlaan en de Kraaikampweg.

Het is de bedoeling dat zij gaan investeren op de betreffende locaties in Vlagtwedde. Daarvoor werken ze samen met de gemeente aan de exacte uitwerking van de plannen. Het streven is dat komend voorjaar de plannen definitief kunnen worden.



Van de 36 woningen die gesloopt gaan worden staan er nu 10 leeg. Deze woningen zijn rond 1959 gebouwd. Er zal geen sloop van alle woningen ineens gaan plaatsvinden, maar er wordt gefaseerd gesloopt en er zullen nieuwe woningen op dezelfde locatie worden gebouwd.



Er zal in januari nogmaals een gesprek plaatsvinden om te kijken wat de woonwensen van de huidige bewoners zijn en waar Acantus hen kan helpen met hun wensen, b.v. een andere woning of dat ze willen terugkeren. Daarnaast, zegt Acantaus, zijn ze in gesprek over hoe de buurt een prettige woonomgeving blijft, vanaf heden tot aan de oplevering van de nieuwe woningen. Onduidelijk is nog of er evenveel nieuwe woningen zullen worden gebouwd als er worden gesloopt.



