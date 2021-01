STADSKANAAL – Vanmiddag verrichtte de brandweer van Stadskanaal nacontrole bij een woning.

Rond twee uur vanmiddag werd de brandweer van Stadskanaal opgeroepen voor een nacontrole in een woning aan de Stationslaan in Stadskanaal. Het is niet bekend wat er in het pand aan de hand was (geweest).

Foto’s en info ingezonden door 112 Regioflits