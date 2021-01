Gerrit van Valen nieuwe voorganger van de Baptisten Gemeente Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Gerrit van Valen is de nieuwe voorganger van de Baptisten Gemeente Nieuw-Buinen.



De Baptisten Gemeente Nieuw-Buinen heeft met Gerrit van Valen weer een voorganger.

De gemeente was sinds oktober 2018 vacant na het vertrek van Jelle Dijkstra naar Hengelo.

Gerrit van Valen is getrouwd met Jannet en ze hebben, zoals ze zeggen, van God 3 lieve kinderen gekregen.

Op dit moment wonen ze nog in Kampen, waar ze lid waren van de plaatselijke Baptistengemeente, ze hopen op korte termijn naar de omgeving van Nieuw-Buinen te kunnen verhuizen.

Dominee van Valen is 36 jaar en is afgestudeerd als theoloog en Bijbelleraar. Ook heeft hij de opleiding aan het Baptistenseminarium in Amsterdam afgerond.

Die studie deed hij naast zijn werkzaamheden als Bijbelleraar.

Hijzelf zegt: “Ik houd ervan om mensen op te bouwen door Bijbels onderwijs, en hen te leiden naar geestelijke volwassenheid. Bijzonder mooi vind ik het ook om hen als herder bij te staan in hun moeilijkheden. Daarnaast ben ik (vanaf mijn 17e jaar) en blijf ik ook zelf een schaap dat achter de Goede Herder aan moet blijven lopen en dat (meestal) ook graag wil”.

De Baptisten gemeente Nieuw-Buinen is ook in lockdown en heeft elke week een online live-dienst die op Youtube wordt uitgezonden.

Afgelopen zondag 10 januari is hij tijdens de dienst door een delegatie van de raad van de gemeente ingezegend als voorganger van de gemeente.