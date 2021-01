“Handen aan het bed” gezocht bij Zorggroep Meander

REGIO – Als gevolg van het coronavirus kan Zorggroep Meander de komende periode extra hulp goed gebruiken op verschillende locaties, zeker van mensen die een opleiding doen in de zorg en/of in de zorg gewerkt hebben. Het gaat om “handen aan het bed”.

Zorggroep Meander zoekt mensen die:

– Inzetbaar zijn in de directe zorg

– Minimaal 1 dag per week beschikbaar zijn

– Bij voorkeur bevoegd en bekwaam zijn

– In elk geval inzetbaar zijn op ADL zorg



In overleg met jou wordt gekeken of en waar je ingezet wordt.

Meld je dan nu aan via de mail: extrahanden@zgmeander.nl.

Handen aan het bed

“We hebben hartverwarmend veel reacties ontvangen. We zijn druk bezig om iedereen die gereageerd heeft te benaderen en er zijn ook al veel mensen ingezet. Op dit moment hebben we voldoende mensen zonder opleiding of ervaring in de zorg die extra ingezet kunnen worden. Heb je wél ervaring of een opleiding in de directe zorg en ben je inzetbaar voor handen aan het bed, dan kun je nog steeds reageren”, meldt Zorggroep Meander op hun website.