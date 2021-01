Internationaal voetballer Arjen Robben onderstreept belang van klimaatadaptatie

GRONINGEN – Internationaal voetballer Arjen Robben neemt deel aan de (inter)nationale Klimaatadaptatieweek Groningen van dinsdag 19 januari t/m maandag 25 januari. In een promovideo geeft hij aan waarom hij klimaatadaptatie belangrijk vindt. Daarnaast neemt hij deel aan het ‘Global Youth Action event’ op vrijdag 22 januari van 14.15 – 15.15 uur. Dit doet hij samen met Ban Ki-moon, voormalig voorzitter van de Verenigde Naties en minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Dit event is gratis en online te volgen via klimaatadaptatiegroningen.nl



‘Belangrijk dat we samen bouwen aan een veilige, leefbare en gezonde toekomst’ Over de vraag waarom Arjen Robben het zo belangrijk vindt om stil te staan bij ons veranderende klimaat antwoordt hij: ‘Het is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw: ons klimaat verandert. We merken het allemaal, ook ik. Het is belangrijk dat we met elkaar bouwen aan een veilige, leefbare en gezonde toekomst, zodat volgende generaties en ook mijn kinderen gezond opgroeien. Ik vind het belangrijk om het gezondheidsaspect te benadrukken en het daar met elkaar over te hebben.’

Global Youth Action Event

Meer dan een miljoen jongeren uit 115 landen zijn gevraagd om mee te denken aan een wereldwijde oproep tot actie en dit is gebundeld in een actie agenda: de ‘Global Youth Call to Action’.

Tijdens de ‘Youth for Climate Adaptation Conference’ op vrijdag 22 januari komen jongeren van over de hele wereld online samen in Groningen om die actie te onderstrepen en met elkaar te praten over hoe de agenda omgezet kan worden in daadwerkelijke daden. Dit doen ze samen met diverse besluitvormers en jonge leiders.

Onderdeel van het programma is het ‘Global Youth Action event’ van 14.15 – 15.15 uur met onder andere internationaal voetballer Arjen Robben, voormalig voorzitter van de Verenigde Naties Ban Ki-moon en minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. Samen praten ze over welke stappen nodig zijn om de actie agenda daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. Vervolgens wordt deze agenda op maandag 25 januari aangeboden aan wereldleiders tijdens de CAS 2021, een online event waar wereldleiders zich verenigen om te praten over klimaatverandering en -adaptatie. Het jongerenprogramma op 22 januari is gratis en online te volgen via klimaatadaptatiegroningen.nl.

Over Klimaatadaptatie Groningen

Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Global Center on Adaptation en het Akkoord van Groningen – bestaande uit de Provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, Noorderpoort en UMCG – en in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen.



Meer informatie via klimaatadaptatiegroningen.nl.



Over CAS 2021

Op 25 en 26 januari 2021 vindt in Nederland een internationale klimaattop plaats, de Climate Adaptation Summit 2021 (CAS 2021). Deze online klimaattop is gericht op het vinden van oplossingen om ons aan te passen aan de effecten van klimaatverandering, zoals extreme buien, droogte, hitte en een stijgende zeespiegel. Wereldleiders als Angela Merkel, Ban Ki-moon en VN-secretaris generaal Guterres lanceren een brede Adaptation Action Agenda met praktische klimaatoplossingen en -plannen tot 2030. Meer informatie via cas2021.com.

Ingezonden door Team Klimaatadaptatie Groningen