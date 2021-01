DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vannacht is de brandweer om kwart voor drie uitgerukt voor een brand in een kelder van een woning aan de Weißenburg in Papenburg. Daar bleek een wasmachine in brand te staan. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting. De brandweer was met vijf voertuigen en 25 brandweerlieden ter plaatse. Ze hebben het vuur geblust voordat het naar de rest van de woning oversloeg. Er raakte niemand gewond.

Tussen vrijdag en zaterdag zijn van het erf van een bouwbedrijf aan de Gutshofstraße in Papenburg twee kettingzagen gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Tussen zondag en maandag zijn uit een schuur aan de Splitting links in Papenburg een e-bike en een damesfiets gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Gisteren is tussen zes uur en half acht ’s avonds op de parkeerplaats van een appartemencomplex aan de Zum Alten Turm in Papenburg een geparkeerde zwarte Opel Insignia aangereden. Hierbij raakte een van de spatborden beschadigd. De schade wordt op 2.500 euro geschat.