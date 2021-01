Kosten jaarwisseling Veendam lager dan vorig jaar

VEENDAM – De kosten voor onder andere het herstel van schade door de jaarwisseling zijn ten opzichte van vorig jaar met ruim 15 procent gedaald. De kosten, inclusief personeelskosten, waren € 7281,00. Er was voornamelijk schade aan afvalbakken, verkeersborden, gazon en straatwerk.

Bijzondere jaarwisseling

Burgemeester Sipke Swierstra: “Deze jaarwisseling was anders dan andere jaren. Door de maatregelen rondom het coronavirus en het landelijke vuurwerkverbod was een traditionele jaarwisseling niet mogelijk. Het grootste deel van de inwoners van de gemeente heeft zich goed aan de coronamaatregelen gehouden. Ondanks dat dit met de feestdagen soms lastig is. Ook nu houden de inwoners zich goed aan de maatregelen. Mijn complimenten daarvoor en houd vol!”.

Schade

Over het algemeen is de jaarwisseling in de gemeente Veendam rustig verlopen. Het schadebedrag bestaat vooral uit schade aan afvalbakken, herstel van gazon en verkeersborden. Burgemeester Swierstra: “Opvallend is een daling van kosten voor de reparatie van straatkolken. Dit was vorig jaar een grote kostenpost. Een exacte verklaring hiervoor hebben wij niet, maar het vermoeden is dat het vuurwerkverbod hier invloed op heeft gehad. De kosten voor vernielde afvalbakken is echter met € 1.100,00 toegenomen ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Ook de inzet van personeel voor het opruimen en herstellen is een behoorlijke kostenpost. Een daling van de totale kosten met ruim € 1.300,00 is positief, maar iedere vernieling is er nog steeds één te veel! ”

Schadebedrag

De afgelopen jaren is het bedrag voor het herstellen van schade en personeelskosten na de jaarwisseling elk jaar gedaald. Enkele jaren geleden lag dit tussen de € 20.000,00 en € 30.000,00. Deze jaarwisseling zijn de kosten ruim 15 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Bij de jaarwisseling 2019/2020 waren de totale kosten € 8.604,00.

Ingezonden