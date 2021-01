Kunst & GO-tuur bij RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke dinsdagavond te horen bij Radio Westerwolde. Het wordt gepresenteerd door Betsie Beishuizen.

In het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke week aandacht voor kunst en cultuur in de gemeente Oldambt én de gemeente Westerwolde. Met o.a. reportages, studiogasten, vaste columnisten ( Ria Brouwer, Willem Hemmen en Jep Riedstra), verhalen over de natuur door Frits Alma, de culturele agenda, cultuurnieuws, ‘Uit in De Klinker’ met Marijke de Vries van het Cultuurhuis, exposities & tentoonstellingen in beide gemeentes; omlijst met mooie muziek.

In het 1e uur:

Esther Huls van Biblionet Groningen is mijn studiogast. Zij geeft ons een update over wat de bibliotheek allemaal te bieden heeft tijdens de lockdown.



Cultuurnieuws



Frits Alma met zijn bijdrage; Noord Noord Oost.



Ik ga bellen met Bert Hadders. Hij heeft een nieuwe singel uitgebracht en verder gaat hij op zoek naar de geschiedenis uit de popmuziek uit het Oldambt.



In het 2e uur:

Ik ga bellen met zanger en muzikant Alex Lutjeboer. Afgelopen weekend is zijn nieuwe singel ‘Allennig moar bie die’ uitgekomen en hier wil ik uiteraard alles over weten.



Straatnaamverklaring



Willem Hemmen met ‘Willem Weer ’.



De culturele agenda



Techniek: Hemmo Poppen

Presentatie: Betsie Beishuizen