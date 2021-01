NEDERLAND – Vanwege de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het coronavirus blijven de scholen langer dicht. Basisscholen geven onderwijs op afstand tot zeker 25 januari en middelbare scholen tot zeker 8 februari. De huidige uitzonderingen voor verschillende groepen leerlingen blijven behouden. Zij krijgen wel zoveel mogelijk fysiek onderwijs.

Minister Slob: “Dat scholen langer dicht blijven is ontzettend vervelend voor alle leerlingen. We weten dat leerlingen het beste op school leren. Maar helaas kunnen echt nog niet alle leerlingen fysiek onderwijs krijgen. Daarvoor is de druk op de zorg nog te hoog, zijn er te veel onduidelijkheden over de ‘Britse variant’ en hebben we meer informatie nodig van het OMT over bijvoorbeeld de gevolgen voor jongeren.”

Omdat leerlingen het beste op school leren is het belangrijk dat basisscholen zo snel mogelijk open gaan. Daarom kijkt het kabinet naar verwachting volgende week opnieuw hoe de situatie is en wat er mogelijk is. Daarvoor is meer informatie over de ‘Britse variant’ van het virus nodig. Die informatie wordt eind deze week verwacht.

1,5 meter op middelbare scholen

Middelbare scholen blijven tot 8 februari open voor verschillende groepen leerlingen. Namelijk leerlingen in kwetsbare posities, leerlingen die praktijkgerichte vakken volgen, examenleerlingen en leerlingen in het voorexamenjaar die schoolexamens maken. In afwachting van informatie van het OMT, moeten alle middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand houden. Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs houden afstand waar mogelijk. Op basisscholen is afstand houden niet nodig, omdat kinderen in die leeftijd het virus minder overbrengen volgens het OMT.

Bron: Rijksoverheid