SeniorWeb spreekuur gaat verder met een telefonisch spreekuur

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 12 januari, 08.00 uur. Door John Havinga

PERIODEN MET ZON

Vanmiddag brede opklaringen en zon bij een matige noordwestenwind. We krijgen misschien nog een enkel buitje, maar de droge perioden overheersen. De maximumtemperaturen komen te liggen rond 6 graden.

Vanavond en vannacht nog een enkele bui maar ook opklaringen en minima rond 2 graden. Morgen eerst bewolking, maar overdag ook wat zonneschijn en tegen de avond wat buitjes en mogelijk ook wat hagel. Het wordt ongeveer 5 graden, bij een matige west-noordwestenwind. In de nacht naar donderdag zakt de temperatuur tot rond -2 graden.

Vanaf donderdag wordt het nog wat kouder. Vanaf donderdag blijft het een aantal dagen overwegend droog en er is ruimte voor de zon. De temperaturen dalen overdag naar maximaal 1 of 2 graden. In de nachten zakt het kwik naar waarden tussen -2 en -5 graden. Met af en toe lokale mistbanken en gladheid. Later op zaterdag neemt de kans op winterse neerslag (en gladheid) toe en vanaf zondag stijgt het kwik geleidelijk weer.