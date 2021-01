Dit hoort u in De Dag Van Morgen

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In het programma De Dag Van Morgen op Groningen 1 komen morgen vanaf 9.00 uur de volgende onderwerpen aan bod:

Donderdag 14 januari vanaf 9:00 uur in “De Dag Van Morgen ” op Groningen 1 de volgende onderwerpen:



– De eerste plaat gekozen door de luisteraar op de Facebook pagina van Groningen 1

– Jan Leendert Brouwer medisch specialist mede directeur mini ziekenhuis PR Health Science Geneesmiddelenonderzoek

– Wout van der Lei hij geeft o.a gitaarlessen , accordeon ect . Hoe gaat dat in zijn werk met de huidige corona maatregelen.

– Marco Glastra over nav krantenartikel: Groningen dreigt met wind- en zonneparken opnieuw een wingewest te worden .

– Stephen de Boer over de onderwerpen donderdagavond op RTV Westerwolde Actueel

– #Ingeborgvraagt over de vraag van de dag

– Willeke Bergman met het regionieuws

– Het Jules Geirnaerdt Meteo weerbericht



En natuurlijk “De Beste Hits en Gouwe Ouwe “



Presentatie is in handen van Oscar Bolsenbroek met sidekick Tedo Swarts