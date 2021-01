Gewonde bij ongeval op de Handelsstraat in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanmorgen is bij een ongeval op de Handelsstraat in Stadskanaal één persoon gewond geraakt.

Om kwart voor twaalf vanmorgen werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op de Handelsstraat, vlakbij de Gele Klap, in Stadskanaal. Daar zag een automobiliste bij het oprijden naar de straat een van links komende personenauto over het hoofd. Mogelijk had dit te maken met de felle laagstaande zon.

Bij de daaropvolgende aanrijding raakte een inzittende van de naderende auto gewond. Hij/zij is per ambulance naar het Scheperziekenhuis in Emmen gebracht.

De auto’s raakten fors beschadigd. Ze werden door bergingsbedrijf Willem Keizer afgesleept.

Info, video en foto’s ingezonden door Ronny 112 Regioflits