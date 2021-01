Groningse bibliotheken organiseren dierenquiz

GRONINGEN – Kijk elke woensdag naar BiebLab Live, hét kinderprogramma van de Groningse bibliotheken. Doe vanaf de bank of keukentafel mee aan de leukste activiteiten. Woensdag 20 januari kan je tijdens BiebLab Live meedoen aan Kahoot-quiz over dieren.

Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen de Groningse bibliotheken en doen ze mee aan vele activiteiten. Nu groepsactiviteiten tijdelijk niet door kunnen gaan, schakelt Biblionet Groningen over naar BiebLab, een YouTube-kanaal voor kinderen. Tijdens BiebLab Live kunnen kinderen iedere woensdagmiddag vanaf de bank of keukentafel meedoen aan spellen en workshops.

Woensdag 20 januari: Dierenmanieren

Woensdag 20 januari duiken Jeroen en Jolanda in de dierenwereld. Vanuit de studio presenteren ze hun eigen quiz. Weet jij hoe snel een olifant is of hoe de tong van een kameel eruit ziet? Doe dan mee aan deze Kahoot-quiz en maak kans op leuke prijsjes!

Daarnaast hebben onze verslaggevers op locatie weer de leukste tips en trucs voor je. Hoe creatief zijn dieren? Ida laat het je in deze uitzending zien. Michelle en Harma kunnen niet kiezen uit alle prachtige dierenboeken en Arnoud heeft de tofste dierengames en -apps voor je gevonden. En natuurlijk is ook Dr. Loepf weer van de partij. Iedere week heeft deze gekke professor een experiment in zijn eigen rubriek: de proef van Dr. Loepf.

Wat heb je nodig:

Een tablet of computer om de livestream te volgen

Een tablet of smartphone voor het beantwoorden van de vragen in onze Kahoot-quiz

De uitzending van BiebLab Live begint om 15.00 uur en is live te volgen via youtube.com/bieblab

