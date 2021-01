DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

In de nacht van maandag op dinsdag is bij een kiosk aan de Marienstraße in Haren ingebroken. De daders kwamen binnen door de deur aan de achterzijde te forceren. Vervolgens werd een kluis opengebroken. Daaruit werd geld gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Bockhorst, Surwold

Tussen 15 december en 6 januari zijn in Bockhorst en Surwold meerdere vernielingen gepleegd. Zo werden twee langs de B401 twee flitspalen beschadigd. De schade loopt in de tienduizenden euro’s De politie zoekt getuigen. Deze worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg.

Papenburg

Zaterdagnacht is op het Mittelkanal rechts een VW golf aangereden. De 28 jarige bestuurster reed om kwart over één in de richting Splitting rechts. Vlak voor een bocht werd zij door een donkere auto aangereden. Zij raakte gewond. De bestuurder van de donkere auto keerde zijn auto en ging er in de richting van het Osterkanal vandoor. Er ontstond voor 3.500 euro schade aan de VW Golf.

Rhede

Zaterdagavond is om negen uur een nog onbekende automobilist tegen twee verkeersborden gebotst. Dit gebeurde op de hoek van de Bellingwolder Straße en de Brualer Straße. De schade bedraagt 200 euro. De politie is op zoek naar de betreffende automobilist of eventuele getuigen.