Selectiedag Centrale Jeugdtrainingen Koninklijke Nederlandse Dambond 2021

WINSCHOTEN, HUISSEN – Mochten de Coronamaatregelen van de Rijksoverheid het toelaten, dan vindt op zaterdag 30 januari in het Gelderse Huissen de selectiedag voor de Centrale Jeugdtrainingen 2021 plaats.

De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) heeft decennia geleden jaarlijks een zogenaamde (gratis) selectie dag in het leven geroepen om jong damtalent te zoeken voor de jeugdige selectiegroepen. Op deze gratis testdag passeren verschillende onderwerpen de revue, bijvoorbeeld diverse combinaties, voorstellingsvermogen, eindspel en theoretische kennis. Ter afsluiting van deze dag, die van 11.00 uur tot 18.00 uur duurt, gaan de jongelui nog blitzen, oftewel sneldammen. Na verloop van tijd worden de resultaten bekend gemaakt en ontvangen de talenten een invitatie om in één van de trainingsgroepen plaats te nemen.

De groepen komen overigens zes keer per jaar samen. Dit zijn namelijk de Centrale Pupillen Training (CPT), Centrale Aspiranten Training (CAT), Centrale Junioren Training (CJT) en de Central Meisjes Training (CMT). Bovengenoemde groepen omvatten ongeveer 24 jeugdspelers. De pupillen en aspiranten worden getraind door MF Alex Mathijsen, de meisjes door MIF Heike Verheul en MIF Ester van Muijen. De Junioren worden tenslotte getraind door Grootmeester Internationaal (GMI) Alexander Baljakin.

De algemene basiskennis is uiteraard belangrijk om in aanmerking te komen voor een van de bovengenoemde selectiegroepen. De pupillen bijvoorbeeld dienen de materie in de “Sijbrands-map” en het bijbehorende werkboek te beheersen. De aspiranten de “Roozenburg-map” en tenslotte de junioren de “Springer-map”. De liefhebbers kunnen zich voor 17 januari melden via hun jeugdleider of rechtstreeks mailen naar het bondsbureau van de KNDB.

