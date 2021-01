VAB en Koopman bundelen krachten voor automotive solutions

LEEK, REGIO – De Belgische automotive sector krijgt een totaaloplossing voor remarketing van gebruikte, ex-lease of huurauto’s. De ‘one stop solution’ die VAB Fleet Services en Koopman Logistics opzetten in Genk, levert 100 extra arbeidsplaatsen op.

VAB Fleet Services is al jaren een belangrijke speler op de Belgische markt voor onder meer remarketing services, pool management, recovery services, logistiek en operationeel vlootbeheer. VAB wil zijn serviceniveau verder verhogen in 2021 en gaat daarvoor een samenwerkingsverband aan met Koopman Logistics Group, die al ruim haar strepen heeft verdiend in Nederland en Duitsland.

Geert Markey, CEO van de VAB Groep: “We hebben twee jaar gewerkt aan dit nieuwe concept, onder meer door goed te luisteren naar onze huidige klanten. Zij wensten steeds meer operationele en logistieke activiteiten uit te besteden en zochten daar een ‘one stop solution’ voor. Voor VAB een uitgelezen kans om de activiteiten uit te breiden met een remarketing compound op industriële schaal. We hebben gezocht naar een partner die snel kan schakelen en de hoge kwaliteit kan bieden die men van VAB verwacht. Die partner vonden we bij het Nederlandse familiebedrijf Koopman, dat net als VAB kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Het concept van ‘one stop solution’ kreeg concreet vorm toen we een geschikte locatie vonden in Genk. Troef is dat we het concept nu stapsgewijs kunnen uitbouwen naar een compound van 100.000 m2, inclusief zo’n 100 medewerkers. Ik ben overtuigd dat we hiermee de juiste oplossing hebben voor onze bestaande, maar ook voor onze toekomstige klanten.”

De doelgroep voor de remarketingdiensten is zeer breed en gaat van fabrikanten, importeurs, dealers, lease- en verhuurmaatschappijen tot bedrijven met een grote vloot personenauto’s, die meer en meer operationele en logistieke activiteiten willen uitbesteden, waardoor zij zich meer kunnen richten op het verkopen van gebruikte auto’s met een optimale restwaarde. De diensten omvatten een combinatie van het transporteren van auto’s, het afleveringsklaar maken van nieuwe auto’s, korte of langdurige opslag, remarketing van ex-leaseauto’s en fleetmanagement.

Willem Prinsen, CEO Koopman Logistics Group: “De afgelopen jaren hebben wij ons gericht om naast transport meer activiteiten te ontwikkelen met toegevoegde waarde voor de automotive sector. Koopman biedt met zijn integrale dienstverlening en korte doorlooptijden een belangrijke toegevoegde waarde op de Nederlandse en Duitse markt. Een paar voorbeelden van trends in de automotive sector: consolidatie van dealers, online autoverkoop, nieuwe distributiemodellen, groei van private lease, leasing van tweedehandsauto’s. De Belgische markt kent dezelfde trends als de Nederlandse, en we hadden al langere tijd de ambitie om deze activiteiten ook naar België uit te breiden. Na een jarenlange zoektocht zijn we erin geslaagd om de juiste partner te vinden. De combinatie van de huidige VAB Fleet Services-activiteiten met wat wij in Genk gaan neerzetten, is uniek voor België. Met de inbreng van onze expertise rond grootschalige remarketing zetten we een stap verder in het huidige dienstenaanbod op de Belgische fleetmarkt, het werkterrein van VAB Fleet Services. Door de krachtenbundeling van VAB en Koopman komen we tot een totaaloplossing voor de hele automotive sector. Het werkveld wordt sterk verruimd, wat we ook doortrekken in de nieuwe naam van de vennootschap: VAB Koopman Automotive Solutions.”

Geert Markey, CEO VAB Groep: “Toen ik de compound van Koopman Logistics Group in Amsterdam bezocht, wist ik meteen dat dit het was waar onze klanten naar zochten. Ter plaatse kon ik meemaken hoe een auto na cleaning en smart repair in een fotostraat in beeld werd gebracht. Hierdoor wordt de digitalisatie van het aanbod volledig geautomatiseerd. Onze klanten kunnen hun aanbod van gebruikte auto’s daardoor direct op het internetplatform van hun keuze inbrengen. Deze aanpak verhoogt de herverkoopwaarde van hun auto’s en de doorloopsnelheid tot het moment van de verkoop.”

De locatie is een compound in Genk waar de ontwikkeling van een volledige full service remarketingpakket stapsgewijs kan gebeuren. Het terrein heeft ongeveer 100.000 m2 aan buiten- en binnenruimte en biedt daardoor veel ontwikkelingskansen (omgerekend: meer dan 20 voetbalvelden). Bij de start verwacht VAB Koopman Automotive Solutions zestig medewerkers te kunnen inzetten. Dat aantal kan de komende jaren uitgroeien tot een honderdtal.

