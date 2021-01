Veenkoloniaal Museum en Museumwerf Wolthuis slaan handen ineen

VEENDAM – In december 2020 kreeg het Veenkoloniaal Museum een gift, die gebruikt moest worden voor de collectie van het museum. In aanvulling was er nog de bijdrage van de stichting Voorwaarts-Voorwaarts. Met dit geld kan het Veenkoloniaal Museum een lang gekoesterde wens uitvoeren. Op het binnenplein ligt het bolschip De Ebenhaëzer.

Jarenlang lag dit schip als woonboot van de familie Van Dijk in een doodlopend stukje kanaal bij de Tusschenklappenpolder. Daarvoor was het lang in het bezit van de binnenschippersfamilie Beuker. De luikenkap van het schip is al jaren in zeer slechte staat. ‘Eigenlijk is het sinds 1992, het jaar dat het schip hier op het binnenplein werd geplaatst, nooit echt goed geweest,’ aldus directeur Hendrik Andries Hachmer. ‘Het is een allegaartje aan luiken. Daar willen we al jaren verandering in brengen.’

‘Aan werf Wolthuis in Sappemeer werd de vraag gesteld: “Is het niet iets voor jullie om deze klus op te pakken en een originele luikenkap te maken?” Dan snijdt het mes aan twee kanten. Een mooie klus voor museumwerf Wolthuis Sappemeer en wij deze zomer een mooie luikenkap.’

Werfbaas Govert Tukker zegt blij te zijn met de opdracht. ‘Onze timmerlieden staan te popelen om te beginnen. De luiken worden gemaakt van grenenhout en op de manier die gebruikelijk was in de twintigste eeuw, namelijk met een stalen strip tussen de delen om inwatering te voorkomen. Tussen de luiken worden v-vormige merkels geplaatst voor de afwatering. Door deze constructie hoeven er geen kleden over de luiken te worden gelegd en blijft alles mooi in zicht.’

