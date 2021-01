Brandweer naar brand in appartementencomplex Musselkanaal (Update)

MUSSELKANAAL – De brandweer van Stadskanaal is uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex in Musselkanaal.

Rond het middaguur is brand uitgebroken in de meterkast van een appartement op de vierde verdieping in een gebouw aan het Havenplein in Musselkanaal. Uit voorzorg werd opgeschaald naar middelbrand.

De brandweer van Stadskanaal ging met twee voertuigen ter plaatse. Ook de brandweer van Nieuwe Pekela is die kant op. Omdat er nog personen in het appartement zijn is het mobiel medisch team ook onderweg.

Update

De brandweer is bezig met een inzet vanaf de achterzijde van het pand om de brand onder controle te krijgen. Er is opgeschaald naar grote brand (GRIP 1) om het complex snel en volledig te kunnen controleren. Een ambulance is ter plaatse vanwege rookinhalatie van een bewoner.

Brandweer Emmen en Ter Apel zijn rond half één ook gealarmeerd. Vanuit Haren wordt een commandohaakarmbak aangevoerd, van waaruit het CommandoTeam Plaats Incident de inzet coördineert.

Update 2

De brand is inmiddels uit. Vanwege de rookontwikkeling in het complex moesten meerdere veelal oudere bewoners hun woning verlaten. Voor hen wordt opvang geregeld. De meetploeg van Vlagtwedde, Ter Apel en Borger , commando Veiligheidsregio Groningen en de dompelpomphaakarmbak van Winschoten gaan nu ook ter plaatse.

Update 3

Enexis heeft de nutsvoorzieningen afgesloten. Er is geen sprake meer van gaslekkage. De dierenambulance komt ter plaatse voor de opvang van twee katten.

Waterbedrijf Groningen waarschuwt voor minder druk en/of troebel water. Het advies is een kwartiertje te wachten en dan de kraan even laten doorstromen totdat het water weer helder is.

Update 4

De brandweereenheden hebben de laatste controles uitgevoerd. Een aantal bewoners is onderzocht door medewerkers van de ambulance. Twee personen zijn voor de zekerheid mee gegaan.

Foto’s ingezonden door: Bea Spa, Johan de Boer, Annet Meijer en Sven Hoogland

