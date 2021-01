CoronaMelder effectief in strijd tegen besmettingen

NEDERLAND – In de drie maanden sinds de lancering heeft CoronaMelder zijn nut bewezen. De app blijkt effectief. “De cijfers laten zien dat CoronaMelder erin slaagt om meer én sneller mensen te bereiken”, zegt prof. dr. Wolfgang Ebbers, die het doorlopende onderzoek leidt naar het effect en de adoptie van de app.

Het primaire doel van CoronaMelder is het ondersteunen van de GGD’en in het bron- en contactonderzoek (BCO) door sneller een groter aantal mensen te ‘vinden’ en bereiken. Eerder onderzoek uit november vorig jaar liet zien dat een grote meerderheid van de mensen, die een notificatie kreeg, nog niet benaderd was door de GGD vanuit het BCO. Dit toonde al aan dat de app mensen sneller bereikt.

Meer mensen bereikt

Inmiddels is duidelijk dat CoronaMelder ook helpt bij het tweede aspect, namelijk het vinden van méér mensen. Sinds 1 december jl. kunnen mensen zich na een notificatie in de app ook laten testen als zij geen klachten hebben. In de periode tot en met 10 januari heeft CoronaMelder geholpen 1.300 besmettingen vast te stellen. Deze waren anders pas later opgemerkt en hadden daardoor voor extra besmettingen kunnen zorgen.



“Deze uitkomsten zijn reden tot voorzichtig optimisme”, volgens Ebbers. “Ook omdat er niet of nauwelijks negatieve gevolgen van CoronaMelder zijn op de processen bij GGD’en en huisartsen.” Ook blijkt uit het doorlopend onderzoek dat gebruikers van CoronaMelder zich niet minder voorzichtig gaan gedragen omdat zij de app gebruiken. Bovendien geeft meer dan 90% van de huidige gebruikers aan dat ze na een melding in de app een test laten uitvoeren, thuisblijven en geen bezoek ontvangen.

Adoptie

Onderdeel van het doorlopend onderzoek zijn metingen in een representatief panel, waarin mensen o.a. gevraagd wordt naar hun mening over CoronaMelder. Uit de eerste meting, verricht tussen 19 oktober en 1 november 2020, blijkt de adoptie van de app niet gelijk verdeeld. Onder jongvolwassenen tot 24 jaar was het gebruik het laagst, in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar het hoogst. Opvallend is daarnaast dat hoger opgeleiden (hbo, wo) vaker CoronaMelder gebruiken dan lager opgeleiden (alleen basisonderwijs, vmbo). Gebruikers van de app schatten daarnaast hun risico op een besmetting met het coronavirus hoger in dan niet-gebruikers. Zij vinden het erger om anderen te besmetten.



In totaal is CoronaMelder inmiddels bijna 4,5 miljoen keer gedownload. Minister Hugo de Jonge (VWS) hierover: “Dat is een mooi aantal. Maar zeker nu we te maken hebben met een nog besmettelijker variant van het virus, blijven we ons inzetten om het gebruik van CoronaMelder verder te verhogen. Dit onderzoek laat zien dat we meer onbewuste besmettingen kunnen voorkomen als meer mensen de app gebruiken.”

Bron: Rijksoverheid