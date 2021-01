De Kloosterwiekers laten carnaval niet in stilte voorbij gaan

TER APEL – Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers maakt zijn alternatief carnavalsprogramma bekend.

Heel veel is er dit seizoen niet mogelijk, maar carnaval gaat altijd door! Zo ook op ’t Klooster & de Wieke!

Vanaf 1 februari zullen de Kloosterwiekers er voor zorgen dat het hele dorp weer als ’t Klooster & de Wieke door het leven gaat en feestelijk is aangekleed met de oranje carnavalsvlaggen. Ze dagen de inwoners van Ter Apel uit deze periode ook de vlag uit te hangen, of zelfs iets verder te gaan dan dat! Ze starten namelijk een versierde woning/tuinen competitie. Voor de drie mooiste versierde en aangeklede woningen/tuinen reiken Prins & Vorst op zaterdag 13 februari mooie prijzen uit! Wilt u hier aan meedoen, stuur een mail naar optocht@kloosterwiekers.nl. Ze nemen u dan graag mee in de jurering!

Helaas is er dit jaar geen bonte carnavalsoptocht. Maar voor de trouwe deelnemers aan de optochten van de afgelopen jaren organiseren De Kloosterwiekers zaterdag 6 februari vanaf 21:00 uur een online pubquiz. Deze liveshow wordt gepresenteerd door Prins Wim de 1e en de ceremoniemeester van CV De Kloosterwiekers. Ook komen artiesten on-line. De Dikdakkers, Feest DJ Kevin Platen en DJ Hermen geven acte de préséance.

Het wordt een zinderende quiz waarbij de optochtdeelnemers o.a. worden getest op hun parate carnavals-, en Kloosterwiekerskennis. Ook dit jaar zullen er dus weer winnaars zijn van een uniek hoorntje van de Kloosterwiekers! Welke wagenbouwers- of loopgroep gaat met deze unieke eer de geschiedenisboeken in?

De deelname is gratis. Per deelnemende wagenbouw- of loopgroep kun je met meerdere subgroepjes inschrijven, zodat je per woning/locatie binnen de huidige corona regels mee kunt spelen. Stuur een mail naar optocht@kloosterwiekers.nl, als jullie als wagenbouw- of loopgroep aan dit unieke online-evenement willen deelnemen. Het belooft een carnavalsfeest te worden zoals jullie van de Kloosterwiekers gewend zijn, met een after-party waarbij het onmogelijk is om niet in juiste carnavalssferen te komen.

Op zaterdag 13 februari wordt vanaf 20:30 uur Dé Kloosterwiekers online Carnavalskrakermuziekbingo georganiseerd. Dit is in samenwerking met Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius Ter Apel en de trouwe artiesten! Een avond voor iedereen die voor een leuk feestje in is (geschikt voor het hele gezin). Iedereen kan middels het kopen van een bingokaart (€ 5,- per stuk) deelnemen aan deze fantastische avond. Deze bingokaart staat niet vol met getallen, maar met muzieknummers van artiesten, die niet zouden misstaan op het grootse carnavalsfeest op ’t Klooster en de Wieke. De muzieknummers zullen worden gespeeld door de presentator van de muziekbingo of door Feestband Moeflons. Voor deze muziekbingo heeft de carnavalsvereniging, samen met Handelsvereniging Mercurius, voor een geweldig prijzenpakket gezorgd. Deze denderende liveshow wordt ook weer gepresenteerd door de Prins en ceremoniemeester. De afterparty zal worden verzorgd door DJ Kevin Platen en DJ Hermen.

In de loop van volgende week zal de verkoop van de bingokaarten starten. Meer informatie over de exacte start van de verkoop en de voorverkoopadressen worden nog bekend gemaakt.

Uiteraard vergeten ook dit jaar de Kloosterwiekers de ouderen (80+) en zieke inwoners van Ter Apel niet. Op donderdag 11 februari zullen ze hen, geheel corona-proof, een attentie komen brengen.

Bron: Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers