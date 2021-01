Eurosonic Noorderslag digitaal te volgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 14 januari, 08.00 uur. Door John Havinga

KOUDE START | LOKAAL GLADHEID

We hebben een koude start vandaag waarbij er flinke zonnige perioden zijn en af en toe bewolking. Lokaal kan het glad zijn, door bevroren natte weggedeelten. Na de koude start, stijgt het kwik vanmiddag tot ongeveer 1 à 2 graden, bij een zwakke wind uit het oosten tot noordoosten.

Vannacht droog met enkele opklaringen en nachtvorst met minimumtemperaturen rond -1 graad. Morgen blijft het droog en koud. De maximumtemperaturen liggen overdag tussen nul en +2 graden. De wind is daarbij zwak tot matig uit het noorden. In de nacht naar zaterdag zakt de temperatuur tot rond -2 graden.

Zaterdagavond tot zondagochtend sneeuw en gladheid. Omdat de temperatuur zaterdag niet veel stijgt, maar in de nacht naar zondag nog wat daalt, krijgen we door een front dat vanuit Engeland komt, te maken met sneeuwval vanaf zaterdagavond tot en met zondagochtend. Een sneeuwdek van 1 of een paar cm is best mogelijk en dus is er grote kans op gladheid. In de loop van zondagmiddag loopt het kwik iets op naar +2 graden.

Gladheid blijft tot zondagavond nog wel mogelijk, terwijl de sneeuw langzaam smelt. Maandag stijgt het kwik verder door 5 graden en vanaf dan is er weer sprake van wisselvallig weer. Volgende week woensdag wordt het rond 8 of 9 graden.