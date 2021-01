Mogelijk Britse variant Covid-19 virus in Oost-Groningen

OOST-GRONINGEN – Mogelijk is de Britse variant van het corona virus uitgebroken in een aantal woonzorgcentra in Oost Groningen.

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt bij een aantal woonzorgcentra in Oost Groningen in rap tempo toe. Op elf januari waren in de Veenkade in Veendam, onderdeel van Zorggroep Meander 75 bewoners besmet; vandaag staat de teller van het aantal besmettingen op 95. Ook medewerkers zijn besmet. Vijftien van de besmette bewoners verblijft op de afdeling revalidatie. De hele locatie is in quarantaine en ontvangt geen bezoek. Er zijn 3 cohortafdelingen ingericht waarmee de positief geteste bewoners gescheiden worden gehouden van de negatief geteste bewoners. Twee GRZ-cliënten die positief getest zijn, zijn overgebracht naar een cohort-afdeling op de Heggerank in Musselkanaal. Ook bij andere locaties van Meander zijn bewoners besmet met het virus.

In De Blanckenborg te Blijham zijn 33 van de 98 bewoners en 30 medewerkers besmet. In de aanleunwoningen zijn vier bewoners besmet. In de afgelopen weken zijn zes bewoners overleden. De besmettingen gaan zo snel, dat er rekening mee wordt gehouden dat het hier om de Britse variant van het covid-19 virus gaat. Of dit inderdaad het geval is, wordt door GGD Groningen onderzocht.

Gezien de situatie is de familie gevraagd voorlopig even niet op bezoek te komen en de bewoners van de aanleunwoningen is verzocht tien dagen in hun appartement te blijven. Er wordt volop getest en uiteraard alle voorzorgsmaatregelen genomen. Ook is er een opnamestop.

Bij woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand is tijdens een steekproef door de GGD de Britse variant van het coronavirus bij één persoon al vastgesteld. Ook daar zijn veel mensen ziek. Of zij ook met het Britse variant besmet zijn is nog niet bekend.