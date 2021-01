Online Voorleeshalfuurtje: ‘Eén voor jou, twee voor mij’

GRONINGEN – Kom je ook luisteren naar een nieuw verhaal? In de maand januari lezen de Groningse bibliotheken wekelijks voor via Facebook Live. Tijdens het BoekStart Voorleeshalfuurtje kun je deze maand genieten van verhalen uit de Prentenboeken Top 10. Donderdag 21 januari lezen we om 10.00 uur voor uit een nieuw prentenboek.

Kom je ook luisteren naar een nieuw verhaal? In de maand januari lezen we wekelijks voor via Facebook Live. Tijdens ons BoekStart Voorleeshalfuurtje kun je genieten van verhalen uit de Prentenboeken Top 10. In aanloop naar de Nationale Voorleesdagen gaan we iedere week online voorlezen en liedjes zingen. Donderdag 21 januari leest Ietje voor uit het prentenboek ‘Wat rijmt er op stoep?” van Harmen van Straaten.

Vandaag wordt oma heel veel jaar.

Thomas bedenkt een gedicht voor haar.

‘Lang zal ze leven…’

Maar, hé, wat ligt daar?

Wat gaan we nu beleven?

Wat rijmt er op stoep?

Rijm je mee?



De online voorleesactiviteit begint om 10.00 uur en wordt uitgezonden via facebook.com/groningsebibliotheken.

