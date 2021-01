Schade jaarwisseling 2020-2021 in Oldambt fors minder dan jaar ervoor

OLDAMBT – De schade naar aanleiding van de jaarwisseling was dit jaar in de gemeente Oldambt fors minder dan het jaar ervoor.

Tijdens oud en nieuw werd er dit jaar voor €13.000 aan schade aangericht. Een jaar eerder was dat nog €56.000. De grootste kostenpost was deze keer brandschade, met name aan het asfalt. Op twee plekken moet een stuk asfalt vervangen worden; kostenpost per locatie: €4.500. Verder werd een aantal afvalbakken, borden en bushokjes vernield.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema over de schade: “Nadat de schade vorig jaar fors uit de hand liep, heb ik aangifte gedaan om daarmee een punt te maken: tot hier en niet verder. Het is gemeenschapsgeld dat zinloos verkwist wordt door al die vernielingen. Iedereen weet dat we als gemeente financieel ontzettend op onze tellen moeten letten. En dan is het extra zuur als de jaarwisseling zo’n grote kostenpost is. Dit jaar valt de schade met €13.000 weliswaar een stuk lager uit, maar als je kijkt naar de schades die zijn ontstaan, is elke er nog één te veel. Vooral omdat de meeste schade is aangericht door brandjes op het asfalt of in de openbare ruimte. Dergelijke vuurtjes zijn sowieso niet zijn toegestaan. Ik doe dit jaar dus weer aangifte.”

Het lijkt er wel op dat het landelijk vuurwerkverbod heeft bijgedragen aan vermindering van de schades. Ook hulpverleners kwamen deze jaarwisseling redelijk goed door. De politie en boa’s hadden het wel extra druk, mede door het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen.

Bron: Gemeente Oldambt