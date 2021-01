Wethouder Johan Hamster genomineerd voor de titel Beste Lokale Bestuurder 2020

STADSKANAAL – Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) van de gemeente Stadskanaal is genomineerd voor de titel Beste Lokale Bestuurder.

Hoe wordt een bestuurder de beste bestuurder?

Lokale en regionale volksvertegenwoordigers, bestuurders, secretarissen en griffiers maakten een selectie in twee rondes. In de eerste ronde gaven zij aan wie zij vonden uitblinken in het afgelopen jaar en waarom. In de tweede ronde bepaalt het publiek wie van de genomineerden de beste bestuurder is.

Vanuit elke provincie werd één kandidaat voor de de titel Beste Lokale Bestuurder genomineerd. Stemmers kunnen dus kiezen uit 12 kandidaten. De dertiende kandidaat is een waterschapsbestuurder. Lees meer over het onderzoek.

In de provincie Groningen is wethouder Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal voorgedragen als kandidaat. Hij wordt omschreven als een deskundige en toegankelijke wethouder en geprezen om de wijze waarop hij samenwerkt in de regio en zich inzet voor kansarmen in de samenleving. Zijn inzet als bestuurder van sociaal werkbedrijf Wedeka wordt hierbij als illustrerend gezien.

Wethouder Hamster is in de eerste ronde door lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers uit zijn provincie verkozen tot de beste bestuurder van Groningen. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de beste bestuurders van de overige provincies en de waterschappen.

In de provincie Groningen is Bé Schollema genomineerd in de categorie ‘kleine gemeente’.

Klik HIER om te stemmen.

Bron: Binnenlands Bestuur