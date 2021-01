Opname vanuit de studeerkamer van voorganger Dhr. Dijkstra te beluisteren bij RTV Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 15 januari, 08.00 uur. Door John Havinga

TEMPERATUREN ROND HET VRIESPUNT

Vandaag beginnen we met temperaturen rond het vriespunt en de autoruiten moeten wel even gekrabd worden. Er is een verdwaald sneeuwbuitje mogelijk, maar het is verder een overwegend droge, koude dag met maximumtemperaturen rond +1 graad. De wind is daarbij zwak tot matig en komt uit het noorden.

Vannacht droog met enkele opklaringen en vorst waarbij de minimumtemperaturen komen te liggen rond -3 graden. Morgen wordt het in de loop van de ochtend bewolkt en in de avond tot zondagochtend volgt er sneeuw vanuit het westen, waarbij er een paar cm sneeuw kan vallen.

Zondagochtend een witte wereld met een sneeuwdek van 1 of een paar cm en ook zondag hebben we nog een paar winterse buitjes, met regen en sneeuw. Er is een grote kans op gladheid! In de loop van zondagmiddag loopt het kwik iets op naar +1 of 2 graden en zal de sneeuw gaan smelten.

Volgende week stijgt het kwik verder naar 5 graden op maandag en dan is weer sprake van wisselvallig weer, met iedere dag wel regen of buien. Er wordt korte metten gemaakt met het winterweer, want volgende week woensdag staat er waarschijnlijk al weer 9 of 10 graden op de thermometer.