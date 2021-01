Alle vestigingen van Oosterlengte in lockdown

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 16 januari, 08.30 uur. Door John Havinga

KOUD EN BEWOLKT, LATER SNEEUW

Het is vandaag bewolkt en koud, met temperaturen rond het vriespunt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer +1 graad en dus is het koud. Een sneeuwfront vanuit het westen, zal vanavond in de regio Westerwolde arriveren. Daarbij kan er 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen en dit blijft ook liggen tot zondagochtend.

Met temperaturen vannacht en morgenochtend dichtbij of iets onder het vriespunt blijft het glad tot zondagmiddag. Er kunnen ook morgenochtend nog wel enkele winterse buien (met een mix van sneeuw en regen) overtrekken. Daarna smelt de sneeuw geleidelijk weg met temperaturen die stijgen tot +1 of +2 graden. De wind is zwak uit het zuidoosten tot zuidwesten.

Volgende week stijgen de temperaturen snel van 5 à 6 graden op maandag naar 9 of 10 graden op woensdag. En zo komt er al snel weer een einde aan het winterweer. Het is maandag tot en met woensdag overwegend bewolkt met regen of buien en dan kan er vooral op dinsdag flink wat regen vallen.