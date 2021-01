DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede

Gistermiddag is op de Hauptstraße in Rhede een 64 jarige man tegen een boom gereden. Het slachtoffer passeerde vanaf de Mühlenweg de Hauptstraße en kwam vlak daarna door onbekende oorzaak tegen een boom tot stilstand. Hij werd gewond naar een ziekenhuis gebracht. Zijn auto kan als verloren worden beschouwd.

Papenburg

Woensdagavond is rond elf uur bij een geparkeerde VW Golf ingebroken. De daders sloegen een van de ruiten in en stalen geld uit de auto. De wagen stond op dat moment onder een carport bij een woning geparkeerd. De politie is op zoek naar getuigen.

Haren

Gistermiddag is om kwart voor twaalf op de Am Brookgraben in Haren een VW Polo aangereden. De bestuurster daarvan moest uitwijken voor een tegemoetkomende auto die op de verkeerde weghelft reed. Zij kwam in de berm terecht en kwam tegen een boom tot stilstand. Ze werd lichtgewond per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De veroorzaker, die vermoedelijk in een nieuw model zilvergrijze Mercedes reed, is doorgereden en de politie is naar hem en eventuele getuigen op zoek.

Bunde

Om tien voor zes vanmorgen werd de brandweer door een vrachtwagenchauffeur gebeld omdat zijn vrachtwagen in brand stond. Omdat de auto op de A280, vlakbij de grensovergang Bad Nieuweschans stond werd ook de brandweer van Nieuweschans gealarmeerd.

Het vuur was snel onder controle. De auto moest door een berger worden afgevoerd. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het wegdek gereinigd. Ook moest er meer dan 100 liter brandstof worden afgepompt.

De autosnelweg is gedurende de blus- en bergingswerkzaamheden ter hoogte van de brand tot 12.45 uur volledig afgesloten geweest. Hierdoor ontstond in de richting van de Nederlandse grens een file van 500 meter. De schade aan de vrachtwagen wordt op 25.000 euro geschat. Naar verluidt ontstond de brand nadat de vrachtwagen een van zijn wielen verloor. De chauffeur werd door een achter hem rijdende collega hiervan op de hoogte gesteld. (Foto: Dick Bosker)