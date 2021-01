De Dollard een gespleten landschap

DOLLARD – Een gespleten landschap, messcherp doorsneden door een dijk.

Op de kruin waaien je de haren voor de ogen en rommelt de wind aan je oren. Aan de oostzijde ligt de Dollard met zijn brede kwelders die aangedrukt liggen tegen de dijkvoet. Aan de andere kant liggen de uitgestrekte polders. Het zijn voormalige kwelders veroverd op de zee. Achter de dijk liggen vanaf de Punt van Reide naar Nieuwe Statenzijl Polder Breebaart (1979), de Johannes Kerhovenpolder (1878), de Carel Coenraadpolder (1924) en een deel van de Reiderwolderpolder (1862). De Oude Geut doorsnijdt nog nauwelijks herkenbaar beide laatstgenoemde polders. Het is een oude Dollardslenk tussen de voormalige kwelders waar vroeger eb en vloed merkbaar waren.

Estuarium

Een flink deel van de Dollard ligt in de gemeente Oldambt. Zo’n 23 % van deze gemeente bestaat uit water! Omdat de rivieren de Eems en de Westerwoldse Aa zoet water aanvoeren is het water brak. Er is nog wel een probleem, de Eems voert namelijk veel slib aan dat wordt opgewerveld door baggerwerkzaamheden voor de scheepvaart. Daardoor is het Dollardwater troebel en krijgen planten als algen (fytoplankton) te weinig licht en kunnen ze geen zuurstof produceren. Ze sterven af en er ontstaat zuurstofloos water. De Dollard is het enige estuarium in het Waddengebied waar nog een rivier vrij de zee in stroomt.

Kraamkamer

De Dollard is in 2016 aangewezen als Natura2000 gebied. Het was een belangrijke stap om de natuur in de Dollard te beschermen en vooral ook te verbeteren. De Dollard is van oudsher een kraamkamer voor vis zoals schol en haring. Andere vissen verblijven er zoals bot en grondel. Niet onbelangrijk is zijn functie als doorgangsgebied voor trekvis als paling en stekelbaars. Voor de zeehond is de Dollard belangrijk voor zijn voortplanting en voedsel. Op de kwelders kun je ze met hun jongen zien liggen. Op een van de kwelders is een kluteneiland aangelegd om deze vogelsoort meer overlevingskansen te geven. Verrekijker mee dus!

Bodem- en waterleven

Vogels, vissen en zoogdieren zijn alle afhankelijk van een gezond bodem- en waterleven. De basis is het fytoplankton (algen) in het water en op de bodem. Daar leven wormen, schelpdieren en kreeftachtigen van. Zij worden op hun beurt gegeten door vogels, zoogdieren en (roof)vissen. Het zou mooi zijn wanneer er weer zeegrasvelden ontstaan en mosselbanken zich ontwikkelen. Dat versterkt de biodiversiteit in, boven en langs het estuarium enorm. Voor het verblijf van de miljoenen trekvogels op de Dollard wint het gebied aan waarde.

Toekomst

Voor het natuurlijke leven in de Dollard is het van belang dat de hoeveelheid slib drastisch vermindert. Ideeën daarvoor zijn bijvoorbeeld het plan voor een groene dijk (in plaats van asfalt!) en de aanleg van slenken en kwelders landinwaarts (IVN Westerwolde-Oldambt: “Van Aa naar Zee”). En hopelijk is veel eerder dan over 32 jaar een gezonde Dollard gerealiseerd met een florerend ecosysteem en aantrekkelijke landschappen.

Startplekken: parkeren bij het Ambonezenbosje in de Carel Coenraadpolder; bezoekerscentrum Dollard.

www.ivn.nl/afdeling/westerwolde-oldambt; www.knnv.nl/groningen

Ingezonden door Aart Jan Langbroek