Jong en oud, nog even genieten van sneeuwpret

VEENDAM – Bij opa Klaassens kwam het gevoel dat je als kind had als er sneeuw lag ook weer helemaal naar boven. Wat is er dan leuker om samen met vierjarige kleindochter Amanda van de sneeuwpret te genieten. Voor haar was het de tweede winter met sneeuw. Maar op zondagochtend moesten ze er wel snel bij zijn. Want het was maar kortstondig.

Iedereen, van jong tot oud, kan zich prima in de sneeuw vermaken. Veel mensen waren erop uit getrokken om even van deze winterpracht te genieten. In Borgerswold waar het vanaf 9 uur tamelijk druk is geweest. Maar ook gewoon roetsjend met de slee het heuveltje af op het speelveld in de eigen woonwijk.

Veel is het uiteindelijk niet geweest en je moest er snel voor zijn, maar eindelijk was het weer een beetje winters. En was de paar centimeter voldoende voor het rollen van twee flinke sneeuwballen voor een sneeuwpop. Opa Klaassens schoot te hulp om met vereende krachten de gevaartes op elkaar te stapelen.

Dezelfde ochtend was het ook weer gaan dooien en was het weer gedaan met de sneeuwpret, maar de sneeuwpop bleef nog even als herinnering.

Ingezonden door Henk Drenth