Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 17 januari, 09.00 uur. Door John Havinga

GLADHEID TOT VANMIDDAG!

We beginnen met temperaturen iets onder het vriespunt en door sneeuwresten kan er tot vanmiddag gladheid optreden! Het is bewolkt met af en toe nog wat winterse neerslag, bij temperaturen die langzaam stijgen naar +2 graden. De sneeuw zal vanmiddag geleidelijk wegsmelten en de gladheid verdwijnen. Er staat niet veel wind en die is zwak uit het zuidoosten tot zuidwesten.

Vannacht en morgenochtend minima 1 of 2 graden en enkele opklaringen en opnieuw lokale gladheid, maar ditmaal door opvriezing. Morgen blijft het overwegend droog, op een enkel spatje regen na, maar het is wel bewolk. De wind is daarbij matig uit het zuidwesten en de maximumtemperatuur komt te liggen rond 5 à 6 graden.

De rest van de week verloopt nat en wisselvallig met temperaturen die door stijgen naar 9 of 10 graden op woensdag. Het is bewolkt en er volgen perioden met flink wat regen. Pas op donderdag en vrijdag komt er weer eens wat zon, maar droog wordt het niet, want op die dagen komen er regenbuien. Op donderdag bovendien met een krachtige zuidenwind.