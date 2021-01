Morgen begint de Klimaatadaptatieweek Groningen

GRONINGEN – Groningen deelt inspiratie, kennis en oplossingen over klimaatadaptatie in een week vol virtuele internationale events.

Het is één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw: het veranderende klimaat. De gevolgen van overstromingen door hevige regenval, hittegolven en droogte hebben een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. Hoe we ons kunnen aanpassen aan deze gevolgen staat centraal tijdens de Klimaatadaptatieweek Groningen van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021.

Een gratis (online) interactief festival in aanloop naar de Climate Adaptation Summit (CAS 2021) op maandag 25 en dinsdag 26 januari, waar wereldleiders zich online verenigen om te praten over concrete wereldwijde acties rond klimaatadaptatie. Groningen geeft klimaatadaptieve inhoud aan die top door bijdragen van jongeren, Nobelprijswinnaars en IPCC-leden.

Alle programma informatie is te vinden via klimaatadaptatiegroningen.nl.

Enkele highlights

In de Klimaatadaptatieweek is er van alles online te zien en te beleven. Meer dan 70 (inter)nationale sprekers uit meer dan 20 landen bespreken de huidige en toekomstige status van klimaatadaptatie. Enkele highlights: voor de Ontwerpmanifestatie Act & Adapt hebben negen Europese landschapsarchitecten klimaatadaptieve oplossingen ontworpen voor tien probleemgebieden in Noord-Nederland. De resultaten zijn te vinden in de online expositie Sponsland. Daarnaast kan men corona proof een kunstroute lopen in het centrum van Groningen.

In totaal worden drie ontwerpen – gemaakt door WERC, Ditmar van Dam & de Minerva Art Academy – getoond. Daarnaast vindt de premiere plaats van de Groningse documentaire ‘Groene Golven’ en Wilbert van de Kamp presenteert de shows ‘Boer voor discussie’ en ‘Dus Wat Gaan Wij Doen Festival’.



Nobelprijswinnaars, wetenschappers en jongeren komen vrijdag 22 januari virtueel samen



Op vrijdag 22 januari komen Nobelprijswinnaars Christopher Pissarides, Donna Strickland, Brian Schmidt, Joseph Stiglitz en Tawakkol Karman virtueel naar Groningen om te praten over de noodzaak van klimaatadaptatie. Tijdens de ceremonie presenteren de laureaten een Science Statement over de urgentie van klimaatadaptatie namens de

wetenschappelijke gemeenschap wereldwijd. Ook jongeren hebben die dag een speciaal programma met de Open University on Climate Adaptation en de Youth for Climate Adaptation Conference. Een online programma vol

interactieve workshops, climate talks door klimaatactivisten van over de hele wereld, Q&A’s met sprekers, keynotes en digitale klimaatadaptatiegames. Enkele gasten zijn: internationaal voetballer Arjen Robben, minister Cora van Nieuwenhuizen en voormalig voorzitter van de Verenigde Naties Ban Ki-moon.

Vlieg door virtueel Groningen en leer alles over klimaatadaptatie



In deze tijd van een wereldwijde pandemie is het geen sinecure een evenement te organiseren. Alles moet online plaatsvinden. Van die nood heeft de organisatie een deugd gemaakt. Er is een speciale omgeving gebouwd door Oostblok Media uit Groningen om bezoekers een unieke eventbeleving te geven. Gewoon vanuit de luie stoel in de woonkamer. Bezoekers vliegen als een kleine bij door virtueel Groningen en kunnen op die manier kennis en inspiratie opdoen over klimaatadaptatie. De online omgeving opent op dinsdag 19 januari om 00.00 uur en is te vinden via

klimaatadaptatiegroningen.nl.

Over Klimaatadaptatie Groningen & CAS 2021



Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Global Center on Adaptation en het Akkoord van Groningen – bestaande uit de Provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, Noorderpoort en UMCG – en in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen.



Op 25 en 26 januari 2021 vindt in Nederland een internationale klimaattop plaats, de Climate Adaptation Summit 2021 (CAS 2021). Deze online klimaattop is gericht op het vinden van oplossingen om ons aan te passen aan de effecten van klimaatverandering, zoals extreme buien, droogte, hitte en een stijgende zeespiegel. Wereldleiders als Angela Merkel, Ban Ki-moon en VN-secretaris generaal Guterres lanceren een brede Adaptation Action Agenda met praktische klimaatoplossingen en -plannen tot 2030. Meer informatie via cas2021.com.

Ingezonden