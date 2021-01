Sneltesten in onderwijs van start

GRONINGEN, NEDERLAND – Vandaag 18 januari starten de eerste pilots met sneltesten in het onderwijs. Op zo’n 20 middelbare scholen worden sneltesten gebruikt voor leraren en klasgenoten van een leerling die het coronavirus blijkt te hebben. Het gaat daarbij om leerlingen die op dat moment fysiek naar school kunnen, zoals examen- en kwetsbare leerlingen. Bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanze Hogeschool worden studenten getest voordat ze aan hun tentamen gaan beginnen. De testen moeten ervoor zorgen dat studenten vaker fysiek onderwijs krijgen.

Bij de RUG geeft een negatieve testuitslag de mogelijkheid om op locatie het tentamen te doen, bij een positieve testuitslag kan het tentamen online gemaakt worden of op een later moment ook op locatie. En een test in deze pilot is geen verplichting. Deze pilot is een eerste in een langere reeks van pilots met verschillende opzet om zo optimaal te leren hoe sneltesten kunnen bijdragen aan meer fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.

Verantwoord fysiek onderwijs

Studenten in het mbo, het hbo en in het wo willen natuurlijk graag zo snel mogelijk meer onderwijs aan de instelling en op de campus volgen. Het kabinet vindt dit ook van groot belang. Minister van Engelshoven: “Studenten missen nu de bredere vorming die je onder andere ontwikkelt in de interactie tussen studenten en tussen student en docent. Alleen online onderwijs komt de kwaliteit van het onderwijs en het studentenwelzijn niet ten goede. Maar bij meer fysiek onderwijs is het natuurlijk van het grootste belang dat dit wel verantwoord kan plaatsvinden.”

‘Normaal’ nieuw studiejaar

Daarom wordt er in het mbo, hbo en wo nu gestart met een aantal pilots waarbij onderzocht wordt hoe stap voor stap meer fysiek onderwijs mogelijk gemaakt kan worden. Wellicht is er in het lopende studiejaar dan iets meer fysiek onderwijs mogelijk en de pilots moeten er ook aan bijdragen dat het nieuwe studiejaar zo ‘normaal’ mogelijk van start zou kunnen gaan. De pilots onderzoeken wat daarbij de toegevoegde waarde kan zijn van sneltesten in combinatie met andere instrumenten zoals bijvoorbeeld spatschermen of het aanpassen van looproutes.

Geen afstandsregel

Op dit moment worden binnen de pilots nog de basisregels in acht genomen, maar als de situatie dat toelaat, is het de bedoeling om in de pilots voor het mbo, hbo en wo ook te onderzoeken onder welke voorwaarden bijvoorbeeld de afstandsregel in een gecontroleerde proefsetting losgelaten zou kunnen worden.

Meer pilots

De Rijksuniversiteit Groningen start de pilot samen met de Hanzehogeschool Groningen en het ROC Noorderpoort. Komende maand zullen er ook pilots starten bij andere universiteiten en ook bij mbo-instellingen en hogescholen gaan pilots starten.

Middelbare scholen

Zowel leerlingen als leraren kunnen vanaf deze week met de sneltesten getest worden op de eerste deelnemende scholen. Het gaat dan om leraren en klasgenoten die minimaal één lesuur in dezelfde ruimte zijn geweest als een besmette medeleerling of leraar. Op andere scholen die deelnemen aan de pilot krijgen leerlingen en leraren een PCR-test op een reguliere GGD-testlocatie. Van beide opties wordt geleerd, om te bepalen op welke manier het testbeleid vanaf ongeveer half februari breder ingezet kan worden voor uiteindelijk alle scholen.

Basisscholen

Er wordt gekeken of de sneltesten ook gebruikt kunnen worden voor personeel van basisscholen vanwege de continuïteit van het onderwijs. Op dit moment zijn er geen plannen om leerlingen op de basisschool te testen omdat zij veel minder besmettelijk zijn. Mocht uit onderzoek anders blijken, dan wordt daar opnieuw naar gekeken.

Bron: Rijksoverheid