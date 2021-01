Soroptimist Filmfestival voor Kinderen editie 2021 gaat niet door

STADSKANAAL – Ieder jaar organiseert Soroptimistclub de Veenkoloniën het Soroptimist Filmfestival voor Kinderen (SFFK). Ook dit jaar had de club de voorbereidingen getroffen om de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 van de basisscholen een film aan te bieden op 9 februari 2021. Helaas heeft de club met pijn in het hart moeten besluiten het 12e Filmfestival te verschuiven naar februari 2022.

Door de landelijke (beperkende) maatregelen in het kader van COVID-19 en vanwege gezondheidsrisico’s is het nog niet mogelijk veilig bijeen te komen met grote groepen in bioscoop Smoky in Stadskanaal. Ook de mogelijkheid om een film in de klas te vertonen met een inleidend lespakket lijkt ons geen haalbare kaart aangezien de prioriteit van de scholen ligt bij het lesgeven en eventuele achterstanden die (zijn) ontstaan.

Het is ook nog niet bekend of de lessen online voortgezet worden of dat de basisschoolleerlingen vanaf 25 januari weer fysiek naar school kunnen. Om recht te doen aan het thema en de doelstelling van de films zou de leerkracht daarvoor tijd en aandacht moeten investeren die nu optimaal ingezet kan worden voor de lessen.

Ook in andere plaatsen in Nederland hebben Soroptimistclubs besloten het SFFK in 2021 af te lasten.

Rechten van het kind

De Soroptimisten willen kinderen via het vertonen van films bewuster maken van het bestaan van kinderrechten en een kijkje laten nemen in de wereld van andere kinderen. De thema’s van de films, die tijdens de festivals getoond worden staan in het teken van bovengenoemde rechten zoals voldoende voeding, goed onderwijs, gezondheidszorg en zelfs het hebben van een eigen identiteit.

Voor veel kinderen in Nederland zijn bovenstaande rechten een vanzelfsprekendheid. Door middel van het vertonen van leerzame, trieste, maar ook leuke verhalen uit het leven van kinderen in een andere cultuur of een ander werelddeel laat men zien dat dat geen vanzelfsprekendheid is.

Stadskanaal/ de Veenkoloniën

Soroptimistclub de Veenkoloniën krijgt in Stadskanaal volop steun voor het evenement. Servicebioscoop Smoky stelt belangeloos haar bioscoopzalen ter beschikking en zorgt ervoor dat de gekozen films worden besteld en getoond. Daarnaast steunen steeds meer lokale sponsoren het festival met een bijdrage in geld of goederen. Hoewel het Soroptimist Filmfestival voor Kinderen dit jaar noodgedwongen een pas op de plaats moet doen, zien wij met vertrouwen de editie 2022 tegemoet.

Voorgaande jaren kwamen om en nabij 1000 leerlingen van basisscholen in de gemeente Stadskanaal bij elkaar in Service Bioscoop Smoky. Ook het speciaal basisonderwijs nam deel aan het SFFK.

Voor meer informatie zie ook: https://www.sffk.nl

Soroptimist International

Soroptimist International is een wereldwijde organisatie van werkende vrouwen, die maatschappelijke doelen nastreeft.

Soroptimisten zetten zich in om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren. De organisatie viert in 2021 haar 100-jarige bestaan.

De Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao is onderdeel van de wereldwijde netwerkorganisatie en NGO Soroptimist International (SI; soroptimist.org). Deze organisatie, met 75.000 leden in 120 landen, zet zich via acties, belangenbehartiging en bewustwording in voor ondersteuning van vrouwen. In Nederland bestaat de organisatie uit 3200 leden in 100 lokale clubs. Soroptimistclub de Veenkoloniën is één van deze 100 lokale clubs.

Voor meer informatie over De Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao of het lidmaatschap (ook van Soroptimistclub de Veenkoloniën) zie: https://www.soroptimist.nl

Ingezonden