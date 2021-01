Subsidie en duurzaamheidslening voor inwoners van Nieuwolda en Wagenborgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 18 januari, 08.00 uur. Door John Havinga

VERRADERLIJKE GLADHEID

In de ochtend lokale, verraderlijke gladheid door opvriezing en sneeuw. In de loop van de dag zal de temperatuur stijgen naar 5 à 6 graden. Het is overwegend bewolkt en de wind komt uit het zuidwesten en is matig. Vanmiddag en vanavond kan er af en toe een beetje motregen of lichte regen vallen.

Vannacht is de minimumtemperatuur 3 graden en voor gladheid is dan geen gevaar meer. De wind is morgen matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten en de maximumtemperaturen komen te liggen rond 8 à 9 graden. Bovendien krijgen we een kletsnatte, regenachtige dag. Er valt waarschijnlijk wel 10 mm.

De rest van de week verloopt wisselvallig met temperaturen die door stijgen naar 9 à 10 graden op woensdag. Het is woensdag bewolkt met af en toe ook wat regen. Donderdag en vrijdag komt er weer eens wat zon, maar droog wordt het niet, want er zullen dan regenbuien komen. Op donderdag bovendien met een krachtige zuidenwind. Richting het einde van de week zullen de temperaturen een dalende tendens inzetten, naar ongeveer 6 graden op vrijdag en 3 of 4 op zaterdag.