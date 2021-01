Aanpak Ring Zuid mogelijk ten koste verdubbeling N33 en treinverbinding Duitsland (update)

GRONINGEN – Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen en aannemerscombinatie Herepoort (CHP) hebben definitieve overeenstemming bereikt over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid (ARZ). Er is een oplossing gevonden voor de kosten die gepaard gaan met de vertraging van drie jaar van het project. Ook is overeenstemming bereikt over de financiële basis voor de verdere looptijd van het project.

De nieuwe financiële afspraken leiden tot een extra financiële bijdrage van de provincie Groningen van € 78 miljoen exclusief btw (€ 94 miljoen inclusief btw). In het convenant Regio Specifiek Pakket (RSP) staat dat kostenstijgingen van projecten opgevangen moeten worden binnen dit pakket. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen stelt voor om de extra bijdrage te dekken uit de financiële middelen voor de RSP-projecten N33 Midden en Wunderline. Het blijft de ambitie van het college van GS om deze projecten wel te realiseren. Rijkswaterstaat draagt de kosten die gemoeid zijn met het drie jaar langer in stand houden van de projectorganisatie ARZ.



Voorstel

Op zo kort mogelijke termijn wordt dit voorstel voor financiering ter behandeling en goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten.



Definitieve overeenkomst

In juli 2020 kwamen beide partijen tot een akkoord op hoofdlijnen om het project te kunnen realiseren. Afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd over de nadere uitwerking van het akkoord op hoofdlijnen. Dit is nu vastgelegd in een definitieve overeenkomst (vaststellingovereenkomst) tussen ARZ en CHP.



Fleur Gräper- van Koolwijk, voorzitter stuurgroep ARZ:

“Het is goed dat er een oplossing is voor de financiële situatie van Aanpak Ring Zuid. De ombouw van de zuidelijke ringweg is een belangrijk project voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van stad en regio. De afgelopen periode is door ARZ en CHP veel energie gestoken om een oplossing te vinden waarmee het project afgemaakt kan worden. Ik heb er vertrouwen in dat dat met deze overeenkomst gaat lukken. Het voorstel voor deze oplossing bespreek ik binnenkort met de leden van Provinciale Staten.”



Hans de Koning, voorzitter Combiraad en algemeen directeur Max Bögl:

“Met dit akkoord kunnen we door met de ombouw van de zuidelijke ringweg. We zijn opgelucht dat we door kunnen bouwen en kijken met vertrouwen naar de verdere realisatie van het project.”

Midden-Groningen teleurgesteld dat de Provincie afziet van verdubbeling N33



Het college van de gemeente Midden-Groningen is erg teleurgesteld met het nieuws dat de Provincie moet afzien van de aanleg van de verdubbeling van de N33. Het is een forse tegenvaller voor de regio dat de N33 sneuvelt door de hoge kosten van de aanleg van de Ringweg-Zuid.



Wethouder Jaap Borg: “Ik betreur dit zeer, de verbreding van de N33 is van wezenlijk belang voor het versterken van de regionale economie, industrie en werkgelegenheid in ons gebied. Bovendien is de verdubbeling van belangrijke waarde voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Ik reken erop in dat de Provincie op zoek gaat naar de nodige financiering om de verdubbeling van de N33 in de toekomst toch te laten doorgaan”.

Update 21.20 uur

De meerkosten van de bouw van de zuidelijke ringweg worden gefinancierd met geld dat was gereserveerd voor de N33 Midden en de Wunderline. De provincie, Rijkswaterstaat, gemeente Groningen en aannemerscombinatie Herepoort bereikten dinsdag 19 januari een akkoord over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid.

Extra bijdrage

De nieuwe financiële afspraken leiden tot een extra financiële bijdrage van de provincie Groningen van 78 miljoen euro. Daarvan komt 59,2 miljoen euro uit het project N33 Midden, de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. De overige 18,8 miljoen euro komt uit budget dat was bestemd voor de Wunderline, de verbeterde spoorlijn tussen Groningen en Bremen.

N33 Midden

Het budget voor de verdubbeling van de N33 wordt meer dan gehalveerd. Van de oorspronkelijke 100 miljoen euro gaat 59,2 miljoen naar de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden die in gang zijn gezet, zoals het voorbereiden van het Tracé Besluit en (aanvullende) onderzoeken, gaan door. Volgens de huidige planning wordt het Tracé Besluit voor de zomer van 2021 voorgelegd aan Provinciale Staten en de minister.

Wunderline

De overige 18,8 miljoen komt uit het project voor de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, de Wunderline. Dat heeft geen gevolgen voor de huidige fase, waarin werkzaamheden worden uitgevoerd aan overwegen, beveiliging en wissels aan het Nederlandse en Duitse spoor. Over de financiële dekking van de volgende fase valt uiterlijk begin 2023 een besluit. In die fase wordt (richting 2030) gewerkt op het traject van Winschoten naar de Nederlands-Duitse grens en komt er een dubbel spoor tussen Leer en Oldenburg.

Convenant

In het convenant Regio Specifiek Pakket (RSP) staat dat kostenstijgingen van projecten opgevangen moeten worden binnen dit pakket. Omdat de bouw van de zuidelijke ringweg drie jaar vertraging heeft opgelopen, wordt het financieringstekort gedekt uit geld dat was gereserveerd voor de RSP-projecten N33 Midden en de Wunderline.

Ambitie

Als provincie blijven we de ambitie houden om beide projecten te realiseren. De komende tijd wordt hard gewerkt om de financiering van N33 Midden en de Wunderline opnieuw rond te krijgen. Rijkswaterstaat neemt de kosten voor het drie jaar langer in stand houden van de projectorganisatie ARZ voor haar rekening.

Ingezonden